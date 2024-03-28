Французская журналистка Анн Нива назвала украинский след в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» «феноменальным ходом», уточнив, что если Киев все таки причастен к этому.
Французская журналистка восхитилась действиями террористов в «Крокус Сити»
Комментарии
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АндрейБорков
Французскую журналистку Анну Ниву надо привлекать к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ. Возбудить уголовное дело по имеемым признакам преступления, выдать ордер на арест, объявить в розыск и т.д. по списку. Может быть она где то не в Лягушатии проскочит, а с той страной у РФ есть договор о выдаче преступников. Вот ей подарочком будет СИЗО "Матросская тишина" или "Лефортово" и потом этапом в Архангельскую губернию или под солнечный Магадан! Может же такое случиться? А почему нет!
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