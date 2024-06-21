Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса.