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Политический вестник

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Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса.

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