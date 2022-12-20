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Экс-капитан сборной Германии Баллак раздражен накидкой Месси, которую подарил эмир Катара

Экс-капитан сборной Германии Баллак раздражен накидкой Месси, которую подарил эмир Катара

Бывший капитан сборной Германии по футболу Михаэль Баллак раздражен тем, что во время награждения в финале чемпионата мира Лионеля Месси облачили в бишт (плащ, который арабские народы надевают по особым случаям) прямо во время вручения трофея.

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