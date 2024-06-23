В США отозвали сотни видов напитков с кофе из-за риска заражения ботулизмом

Global Look Press/Lutz Pape/http://imagebroker.com/#/search/ Сотни разновидностей кофейных напитков отозвали из продажи в торговых точках США из-за риска заражения ботулизмом, сообщили в газете The New York Post.
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