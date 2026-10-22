В красноярской школе №42 15-летний ученик толкнул 56-летнюю учительницу после словесной ссоры. Женщина упала, и ее увезли в больницу, сообщает krsk.
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