О слиянии беглой музыкальной тусовки с осевшей на Западе оппозицией.

Бывший российский артист больших и малых не академических жанров Максим Покровский** дал интервью программе, окрашенной в те цвета, какими окрашена страна, рьяным сторонником он вдруг стал в последнее время: На вопрос "следят ли в РФ за творчеством группы "Ногу свело", он почему-то ответил: - Я думаю, что в России следят.