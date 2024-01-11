Бывший российский артист больших и малых не академических жанров Максим Покровский** дал интервью программе, окрашенной в те цвета, какими окрашена страна, рьяным сторонником он вдруг стал в последнее время: На вопрос "следят ли в РФ за творчеством группы "Ногу свело", он почему-то ответил: - Я думаю, что в России следят.
О слиянии беглой музыкальной тусовки с осевшей на Западе оппозицией.
Комментарии
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Tania Еременко
Это такой же предатель, как и все жиды, сбежавшие за бугор и поливающие Россию грязью. На карачках приползут, иуды.
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2 час.
Людмила Фирстова
А зачем они нам? Пусть там живут
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1 час.
E
Ed
Забавно, но рожа дебильная. Дурачок с окраины провинциального городка. Похоже, что генетически обусловлен. Заметили, что они почти всегда около певцы, около музыканты, около еще кто нибудь. То есть практическая деятельность недоступна в связи базовыми отклонениями в развитии.
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1 час.
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