Какие праздники и знаменательные события произошли более 100 лет назад 13 июля

13 июля 2024 года мы обращаемся к важным историческим событиям, произошедшим более века назад. В этот день мы вспоминаем о появлении и развитии телефонной связи в России, первых выставках кошек и создании клубов, а также о Соборе 12 апостолов, учениках Христа.