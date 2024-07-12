Какие праздники и знаменательные события произошли более 100 лет назад 13 июля

13 июля 2024 года мы обращаемся к важным историческим событиям, произошедшим более века назад. В этот день мы вспоминаем о появлении и развитии телефонной связи в России, первых выставках кошек и создании клубов, а также о Соборе 12 апостолов, учениках Христа.
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