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РПЦ: в зоне военной операции не хватает более тысячи священников

РПЦ: в зоне военной операции не хватает более тысячи священников

В зоне СВО не хватает около 1,3 тысячи священнослужителей. Об этом  в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.

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