27 сентября православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня — православный праздник, который ежегодно отмечается 27 сентября. Дата установлена в память обретения Креста Господня, которое по церковному преданию произошло в 326 году в Иерусалиме.
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