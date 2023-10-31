На Алтае молодую мать осудят за утонувшего на ее глазах двухлетнего сына

Инцидент произошел 10 августа на реке Мульте — выпившая женщина решила искупаться, оставив ребенка на берегу В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летней жительницы села Усть-Коксинского района.
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