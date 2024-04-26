​Борец из Забайкалья победил на первенстве России по вольной борьбе

Забайкальский спортсмен Тамир Ешинимаев одержал победу на первенстве России по вольной борьбе. Соревнования среди молодежи до 21 года прошли в Грозном, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
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