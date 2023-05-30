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Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы

Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы

Одного из семерых сбежавших из воинской части в ДНР дезертиров застрелили сослуживцы Семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

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