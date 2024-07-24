Почему Никита Хрущев обещал показать «кузькину мать». «Мы тоже не мух ноздрями бьем»

65 лет назад Никита Хрущев впервые публично пригрозил Америке «кузькиной матерью»Никита Хрущев во время пресс-конференции в Париже, 1960 годBettmann/Contributor/Getty Images Советского лидера Никиту Хрущева до сих пор помнят не только благодаря экстравагантным управленческим решениям, но и по хлестким фразочкам и эксцентричным выходкам.