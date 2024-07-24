Страна и люди
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Страна и люди

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Почему Никита Хрущев обещал показать «кузькину мать». «Мы тоже не мух ноздрями бьем»

Почему Никита Хрущев обещал показать «кузькину мать». «Мы тоже не мух ноздрями бьем»

65 лет назад Никита Хрущев впервые публично пригрозил Америке «кузькиной матерью»Никита Хрущев во время пресс-конференции в Париже, 1960 годBettmann/Contributor/Getty Images Советского лидера Никиту Хрущева до сих пор помнят не только благодаря экстравагантным управленческим решениям, но и по хлестким фразочкам и эксцентричным выходкам.

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