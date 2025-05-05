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Петербургский дневник

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Сийярто: выход США из переговоров по Украине станет плохой новостью для всех

Сийярто: выход США из переговоров по Украине станет плохой новостью для всех

Вашингтон пока еще не отказался от дипломатического урегулирования конфликта Выход Вашингтона из переговоров по Украине станет для всех очень плохой новостью, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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