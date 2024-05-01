Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Не было печали, так наводнения накачали. В Казахстане сильный паводок, от затопления населённых пунктов спасаются тем, что сбрасывают воду из водохранилищ на Иртыше, которая волной идёт в сторону России, устраивая паводки и в Казахстане, и в России.