Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Не было печали, так наводнения накачали. В Казахстане сильный паводок, от затопления населённых пунктов спасаются тем, что сбрасывают воду из водохранилищ на Иртыше, которая волной идёт в сторону России, устраивая паводки и в Казахстане, и в России.

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Комментарии
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Горыныч
На каждую дебилку - наместницу Аллаха обращать внимание...
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16 час.
сергей максимов
Англосаксы и казахи обладают одинаковым IQ поэтому ждать от них что то мало мальски
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16 час.
Сергей Сидоров
Большинство казахов вполне вменяемы и здравомыслящие люди. Живу в Саратовской области - казахи соседи. Уродов среди всех народов хватает.
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16 час.

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