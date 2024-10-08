В ходе освобождения населенного пункта Желанное Первое в ДНР военнослужащие 110-й бригады российской группировки войск "Юг" уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время ротации по ошибке прибывшее на занятый нашими штурмовиками опорный пункт.
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