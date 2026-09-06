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Царьград

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Правительство РФ продлило лицензирование автобусных перевозок до 2027

Правительство РФ продлило лицензирование автобусных перевозок до 2027

Правительство России продлило действующие правила лицензирования автобусных перевозок до марта 2027 года.

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