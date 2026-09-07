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Генерал Тер-Григорьянц обвинил Пашиняна в уничтожении армян с помощью турок и сдал армянский паспорт

Генерал Тер-Григорьянц обвинил Пашиняна в уничтожении армян с помощью турок и сдал армянский паспорт

Бывший командующий Вооружёнными силами Армении, генерал-лейтенант в отставке Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства.

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