Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему свистит пластиковое окно при ветре: причины и способы устранения

Почему свистит пластиковое окно при ветре: причины и способы устранения

Знакомый многим звук, напоминающий завывание флейты, доносящийся из оконной зоны в непогоду, редко воспринимается как повод для паники.

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