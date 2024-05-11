Три человека погибли и восемь пострадали при обстреле ВСУ ресторана в Донецке

Трое мирных жителей погибли, еще восемь пострадали в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресторана в Донецке, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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