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Царьград

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Проект увеличил каталог товаров до 45 тыс. позиций к августу 2026 года

Проект увеличил каталог товаров до 45 тыс. позиций к августу 2026 года

Проект охватывает более 7,5 тыс. компаний по производству изделий в 35 категориях. Каталог вырос до 45 тыс.

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