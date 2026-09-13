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Журнал «Профиль»

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Два губернатора возглавили мотопробег на юге Дальнего Востока

Два губернатора возглавили мотопробег на юге Дальнего Востока

Мотопробег стартовал из Хабаровска, а завершился в Биробиджане. Во главе колонны следовали хабаровский губернатор Дмитрий Демешин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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