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Кричали «бандеровец!». В Чехии поляки избили ногами поляка, приняв его за украинца в желто-синей панамке

Кричали «бандеровец!». В Чехии поляки избили ногами поляка, приняв его за украинца в желто-синей панамке

Польские «братья» украинцев начали выражать к последним свое «братское» расположение уже и за пределами Польши.

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