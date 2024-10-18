✅ Выпускники Севастополя, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, и их преподаватели будут получать денежные выплаты Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Севастополя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ Выпускники Севастополя, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, и их преподаватели будут получать денежные выплаты Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Севастополя.