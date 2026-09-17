Северный стаж в России кроме пенсии обеспечивает широкий ассортимент льгот

Кроме пенсии за северный стаж россияне могут претендовать на различные льготы. Они предоставляются в связи с суровыми климатическими условиями Крайнего Севера и приравниваемых территорий.
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