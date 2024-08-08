Нарышкин: Вернувшиеся после обмена россияне отдохнут и продолжат работу

Глава СВР Сергей Нарышкин проинформировал о том, чем будут заниматься возвращённые на Родину в ходе обмена с Федеративной Республикой Германия и Соединёнными Штатами Америки граждане Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии