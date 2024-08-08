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Нарышкин: Вернувшиеся после обмена россияне отдохнут и продолжат работу

Нарышкин: Вернувшиеся после обмена россияне отдохнут и продолжат работу

Глава СВР Сергей Нарышкин проинформировал о том, чем будут заниматься возвращённые на Родину в ходе обмена с Федеративной Республикой Германия и Соединёнными Штатами Америки граждане Российской Федерации.

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