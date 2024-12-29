Украинская коррупция это нормальная проблема для свободного мира – Шендерович

Шендерович просто считает демократией свободу для евреев безнаказанно грабить страну. Если Шендеровичу станет выгодно называть черное белым, назовет и не моргнет. Нассы ему в глаза, и если ему за это заплатят, скажет "божья роса". Нахо, нахо, обыкновенный еврейский шовинизм.

ЗЖ

Зоя Жук

Ну если коррупция это признак свободного мира, то чего к нам то цепляться - вон в Минобороны сколько свободы было, пока Белоусов не пришел. А уж Роснано при Чубайсе сполошной свободный мир. Вот прикрываем понемногу. Нах нам такая свобода воровства!