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Украинская коррупция это нормальная проблема для свободного мира – Шендерович

Украинская коррупция это нормальная проблема для свободного мира – Шендерович

Политнавигатор Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович продолжает восхищаться киевским режимом и оправдывает повальную коррупцию на Украине «издержками настоящей демократии».

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Комментарии
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Eduard
&quot;Демократия&quot; это власть народа,а не воровство,грабежи и отлавливание ТЦК придурок!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Шендерович просто считает демократией свободу для евреев безнаказанно грабить страну. Если Шендеровичу станет выгодно называть черное белым, назовет и не моргнет. Нассы ему в глаза, и если ему за это заплатят, скажет &quot;божья роса&quot;. Нахо, нахо, обыкновенный еврейский шовинизм.
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1 д.
ЗЖ
Зоя Жук
Ну если коррупция это признак свободного мира, то чего к нам то цепляться - вон в Минобороны сколько свободы было, пока Белоусов не пришел. А уж Роснано при Чубайсе сполошной свободный мир. Вот прикрываем понемногу. Нах нам такая свобода воровства!
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23 час.

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