ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Харченко
    Они как тараканы, тяжело вывести, и идут не на завод работать, а прям в торговлю, это в кровиЖительница Донецк...
  • Evgeni Velesik
    Не может этого быть, его пророчат уже 10-тилетия!США стоят перед л...
  • Наталья Конева
    А свои произвести - слабо???? Позорище!! Накупили опять теперь китайского!! Где развитие??Motor: китайские ...

Радио «Судного дня» передало странное сообщение перед разговором Путина и Трампа

19 мая 2025 года в 16:50 по московскому времени, незадолго до начала телефонной беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, российская коротковолновая радиостанция, известная под названием «Жужжалка» (УВБ-76 или The Buzzer), передала необычное сообщение следующего содержания: «НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх