19 мая 2025 года в 16:50 по московскому времени, незадолго до начала телефонной беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, российская коротковолновая радиостанция, известная под названием «Жужжалка» (УВБ-76 или The Buzzer), передала необычное сообщение следующего содержания: «НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».