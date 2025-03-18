В Марианской впадине обнаружено неизвестное загадочное существо

Марианская впадина, расположенная в Тихом океане, считается самой глубокой точкой на планете. Её самая глубокая часть, известная как Челленджер Дип, достигает 10 994 метров, что делает её настоящей бездной, куда крайне редко заглядывает человеческий глаз.
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