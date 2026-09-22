Подросток сорвался с высоты в веревочном парке в Москве и едва не стал инвалидом

"112" В Москве подросток едва не остался инвалидом после посещения веревочного парка. Школьник был без страховки и сорвался с высоты 10 метров.
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