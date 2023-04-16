Слово и дело

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Посол РФ в Судане Черновол сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в стране

Посол РФ в Судане Черновол сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в стране

Граждане России предварительно не пострадали во время боестолкновений в Судане, сообщил посол РФ в африканской стране Андрей Черновол.

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