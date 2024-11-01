Терапевт Лопатин заявил, что петербуржцам не грозит эпидемия цинги

Цинга — это крайне опасное заболевание, которое развивается при недостатке в организме витамина С. Сейчас количество людей с подобным диагнозом по всему миру увеличилось, и врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин рассказал Gazeta.