Военное обозрение

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«Кто из нас под санкциями»: поляков удивил ролик из российского магазина

«Кто из нас под санкциями»: поляков удивил ролик из российского магазина

Иллюстративное фото Становится очевидным существование информационного «железного занавеса», которым западные власти пытаются оградить от России (да и, по большому счёту, от всего незападного мира) своих граждан.

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