Аналитик Баженов: стоимость бензина в опте снизилась из-за сезонного фактора

Резкое падение цен на оптовый бензин связано с сезонным фактором, с марта будущего года его стоимость вновь вырастет, считает руководитель аналитического центра "Независимый топливный союз" Григорий Баженов.
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