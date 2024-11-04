В США заявили о способности Трампа закончить СВО ультиматумом Путину и Зеленскому

В том случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он сможет положить конец украинскому конфликту, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину.
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