Уничтожена авиация и ПВО. Срыв ротации: Десятки прилётов, до 100 "Гераней", "Калибры" бьют в тыл - источники

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 48K прочитали Намедни военный эксперт Юрий Подоляка анонсировал серьёзную ракетную атаку на военную и критическую инфраструктуру противника: "Под утро будет мощный ракетный удар".
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