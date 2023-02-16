Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Да: за ответ - спасибо. От меня. Игорь пусть уж сам.«Сити» прихлопнул...
  • Максим Комаров
    Про «убытки» мы прояснили, чему возмущаются «ваши» (наши), я изначально понимал. Ты не возмущаешься, просто пользуешь...«Сити» прихлопнул...
  • Максим Комаров
    Не уверен, за «практически все клубы». Точнее, уверен в обратном. И ещё: я не знаю, где, кроме Газпром Арены, есть (б...«Сити» прихлопнул...

«Сити» прихлопнул «Арсенал», умер отец Овечкина, «Челси» проиграл «Боруссии», СКА взял Кубок Континента, 4:0 от «Реала», новый болид «Мерседеса» и другие новости

«Сити» прихлопнул «Арсенал», умер отец Овечкина, «Челси» проиграл «Боруссии», СКА взял Кубок Континента, 4:0 от «Реала», новый болид «Мерседеса» и другие новости

1. В главном матче среды «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне (3:1), а Эрлинг Холанд забил 26-й гол в этом сезоне АПЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх