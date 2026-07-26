Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают.
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