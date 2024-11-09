Почти за год стоимость проживания в пятизвездочной гостинице выросла на 20%

Росстат опубликовал статистику изменения цен проживания в гостиницах, хостелах и мотелях. Так выяснилось, что по сравнению с декабрем 2023 года, стоимость проживания в четырех и пятизвездочных гостиницах выросла более чем на 20%.
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