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Трамп обсудит с Зеленским завершение конфликта на Украине

Трамп обсудит с Зеленским завершение конфликта на Украине

Мирное урегулирование между Россией и Украиной станет главной темой переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, заявил представитель Белого дома.

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