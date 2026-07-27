Трамп обсудит с Зеленским завершение конфликта на Украине

Мирное урегулирование между Россией и Украиной станет главной темой переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, заявил представитель Белого дома.
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