ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя оперативного штаба палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Мухаммеда Абу Сахиля.
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