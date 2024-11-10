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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя оперативного штаба палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Мухаммеда Абу Сахиля.

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