Председатель СК России поручил доложить о результатах доследственных проверок по факту гибели женщины в Кировской области и совершении возможных противоправных действий в отношении ее детей в Республике Марий...

В социальных сетях размещено обращение к Председателю Следственного комитета РФ от дочери жительницы птг Санчурск Кировской области о несогласии с результатами проверки по факту утопления ее матери в водоеме при опрокидывании лодки.
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