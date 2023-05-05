Военное обозрение

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Власти Китая напомнили США о том, что американские ПЛАРБ не входили в порты Южной Кореи более 40 лет

Власти Китая напомнили США о том, что американские ПЛАРБ не входили в порты Южной Кореи более 40 лет

С 25 по 30 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль находился с государственным визитом в США. Главной повесткой его посещения было «как сдержать, контролировать и нейтрализовать северокорейскую ядерную угрозу».

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