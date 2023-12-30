Журналист Боуз: ВСУ намеренно обстреляли жилые объекты в Белгороде

Ирландский журналист Чей Боуз, недавно опубликовавший свои наблюдения в социальной сети, утверждает, что атаки на город не заключали в себе какую-либо военную стратегическую цель, и что украинская армия специально вела огонь, преследуя цель в виде лишения жизни мирных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии