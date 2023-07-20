Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

Лариса Поплавская

Мигранты приехали на заработки. Что ж пусть работают, но у них для этого должна быть нужная нам профессия Любой скажет, что он не может устроится в любую контору если в ней не нуждаются в данном специалисте. Это раз. Во вторых прекратить раздавать гражданство. Желание заработать не дает права на гражданство и вытекающие отсюда льготы. Строго спросить всех нанимателей, органы МВД за каждого миграционного гражданина, да так, чтобы он от них и дальше открещивался как от нечисти. Надоели все эти недогрызанные яблоки защитники, по ним тюрьма плачет, ибо их политика против нас, а значит и мы против них. Хватит превращать Россию в постоялый двор для заезжих интервентов-террористов, да еще и спины на них гнуть получать по мурсалам, быть ими обплеваными, обматеренными, униженными. Не нужны нам никакие мигранты как и те, кто их пропагандирует. Это непорядочные, продажные, засланные казачки. Иборьба с такими рекомендателями должна вестись прямо на смерть. Эти прспособленцы как тараканы способны пережить ядерный взрыв. Поэтому только ОЧЕНЬ суровое наказание подобным бизнесменам у которых ничего личного даже совести и ума.