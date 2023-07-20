Театр абсурда

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Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит и экономический форум "Россия — Африка". Участие подтвердили около 50 стран.

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Комментарии
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Наталья
Таких полетаевых сразу к стенке ставить. Это же вредители России. А живет это недоразумение в Нью-Йорке с наездами в Москву. Пусть предложит завозить мигрантов из Африки на свою историческую родину - Израиль.
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22 час.
Лариса Поплавская
Мигранты приехали на заработки. Что ж пусть работают, но у них для этого должна быть нужная нам профессия Любой скажет, что он не может устроится в любую  контору  если в ней не нуждаются в  данном специалисте. Это раз. Во вторых прекратить раздавать гражданство. Желание заработать не дает права на гражданство и вытекающие отсюда льготы. Строго спросить всех  нанимателей, органы МВД за каждого  миграционного гражданина, да так, чтобы он от них и дальше открещивался как от нечисти. Надоели все эти недогрызанные яблоки защитники, по ним тюрьма плачет, ибо их политика против  нас, а значит и мы против них. Хватит превращать Россию в постоялый двор для заезжих  интервентов-террористов, да еще и  спины на них гнуть  получать по мурсалам, быть ими обплеваными, обматеренными, униженными.  Не нужны нам никакие мигранты как и те, кто их пропагандирует. Это непорядочные, продажные, засланные казачки. Иборьба с такими рекомендателями должна вестись прямо на смерть. Эти прспособленцы как тараканы способны пережить ядерный взрыв. Поэтому только  ОЧЕНЬ суровое наказание подобным бизнесменам у которых ничего личного даже совести и ума.
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21 час.

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