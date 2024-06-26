По делу о пожаре во Фрязино задержаны два человека

В ходе расследования пожара в административном здании научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино были задержаны два человека: заместитель генерального директора ООО "Исприн" и представитель собственника здания.
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