15 случаев, когда люди решили проблему «гениальным» способом

Изобретательность людей не знают границ. Не все изобретения должны менять мир, некоторые просто немного облегчают нам жизнь, согласитесь? В этой подборке собраны интересные примеры самодельной инженерии, где люди решают свои проблемы с помощью, казалось бы, глупых решений, которые на самом деле работают.