Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 случаев, когда люди решили проблему «гениальным» способом

15 случаев, когда люди решили проблему «гениальным» способом

Изобретательность людей не знают границ. Не все изобретения должны менять мир, некоторые просто немного облегчают нам жизнь, согласитесь? В этой подборке собраны интересные примеры самодельной инженерии, где люди решают свои проблемы с помощью, казалось бы, глупых решений, которые на самом деле работают.

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