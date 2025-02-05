15 случаев, когда люди решили проблему «гениальным» способом

Изобретательность людей не знают границ. Не все изобретения должны менять мир, некоторые просто немного облегчают нам жизнь, согласитесь? В этой подборке собраны интересные примеры самодельной инженерии, где люди решают свои проблемы с помощью, казалось бы, глупых решений, которые на самом деле работают.
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