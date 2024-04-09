Российский рынок растет, покупают расписки «Эталона»

Российский рынок открыл торги во вторник, 9 апреля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,23%, до 3425,14 пункта, индекс РТС прибавляет 0,14%, до 1163,9 пункта.
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