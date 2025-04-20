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Демидов о том, был ли Овечкин его кумиром: «Малкин всегда нравился мне гораздо больше»

19-летний форвард «Монреаля» ответил на вопросы журналистов перед началом серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».

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