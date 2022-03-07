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Киев выступил против открытия гумкоридоров с выходом в Россию

Киев выступил против открытия гумкоридоров с выходом в Россию

Вице-премьер Украины Верещук против эвакуации украинцев в Россию.фото: facebook.com/Операція об’єднаних сил--> Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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